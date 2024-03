Anhui Sinonet, Xinlong Science Aktie: Alles nach Plan!

Die Dividendenrendite für Anhui Sinonet & Xonglong Science & beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,4 Prozent für diese Aktie. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik neutral.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anhui Sinonet & Xonglong Science &-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 3 und zeigt somit an, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der RSI für die letzten 25 Tage liegt mit 28,08 im überverkauften Bereich. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung in Bezug auf den RSI.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Anhui Sinonet & Xonglong Science &-Aktie mit 7 CNH derzeit 46,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 20,48 Prozent, was ebenfalls zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Anhui Sinonet & Xonglong Science &-Aktie liegt bei 25,94, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung.