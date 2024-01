Anhui Sierte Fertilizer Industry Aktie: Das macht sprachlos!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich die Aktie von Anhui Sierte Fertilizer Industry diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Anhui Sierte Fertilizer Industry beschäftigt. Daher wird insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Anhui Sierte Fertilizer Industry beträgt 33. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Anhui Sierte Fertilizer Industry weder unterbewertet noch überbewertet, daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Anhui Sierte Fertilizer Industry um 10,52 Prozent unter dem GD200 (6,75 CNH) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 6,04 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Anhui Sierte Fertilizer Industry-Aktie als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die Dividende schüttet Anhui Sierte Fertilizer Industry eine Dividendenrendite von 4,21 % aus, was 2,27 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 1,94 %. Dies führt zur Einstufung als "Gut".