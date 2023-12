Anhui Sierte Fertilizer Industry Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Sierte Fertilizer Industry liegt derzeit bei 33,46, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Chemikalienbranche weist einen KGV-Wert von 0 auf. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -24,74 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Materialienbranche einen Rückgang um 16,51 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Chemikalienbranche beträgt -8,22 Prozent, wobei Anhui Sierte Fertilizer Industry derzeit 16,51 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Was die Dividende betrifft, weist Anhui Sierte Fertilizer Industry derzeit eine Dividendenrendite von 4,21 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,95 %. Aufgrund dieses positiven Unterschieds von 2,26 Prozentpunkten wird die Aktie in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 6,77 CNH für den Schlusskurs der Anhui Sierte Fertilizer Industry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,85 CNH, was einem Unterschied von -13,59 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 5,85 CNH nur leicht darunter liegt (-3,15 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis führt. Insgesamt erhält Anhui Sierte Fertilizer Industry für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.