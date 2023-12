Anhui Sierte Fertilizer Industry Aktie: Quo vadis?

Die Anhui Sierte Fertilizer Industry-Aktie wird derzeit auf Basis verschiedener technischer Indikatoren bewertet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,89 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,99 CNH liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 6,12 CNH, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen in den letzten Wochen führt zu einer insgesamt positiven Bewertung mit einem "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 35,29 und der RSI25 bei 55,56, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau führt. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist demnach "Neutral".

Abschließend ist anzumerken, dass die Dividende von Anhui Sierte Fertilizer Industry mit 4,21 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (1,91 %) höher ausfällt und daher mit "Gut" bewertet wird.