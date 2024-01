Anhui Sierte Fertilizer Industry Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Aktienkurs von Anhui Sierte Fertilizer Industry zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Sektor "Materialien" eine Rendite von -21,7 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche mit -7,38 Prozent um 14,32 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Somit wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine wesentlichen Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch dieser Punkt als "Neutral" eingestuft wird. Alles in allem erhält Anhui Sierte Fertilizer Industry für dieses Kriterium daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anhui Sierte Fertilizer Industry-Aktie zeigt einen Wert von 59 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (48,7) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Anhui Sierte Fertilizer Industry auf Basis des RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Anhui Sierte Fertilizer Industry in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anleger-Stimmung.