Anhui Sierte Fertilizer Industry Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Anhui Sierte Fertilizer Industry-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,13 CNH erzielt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 4,98 CNH, was einem Unterschied von -18,76 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt von 5,24 CNH liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-4,96 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Anhui Sierte Fertilizer Industry-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich liegt die Jahresperformance der Aktie mit einer Rendite von -34,46 Prozent um mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien". Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -21,3 Prozent verzeichnet, liegt die Anhui Sierte Fertilizer Industry um 13,16 Prozent darunter. Damit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie ist größtenteils positiv. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen der sozialen Medien sind überwiegend positiv. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Zur Beurteilung des "überkauft" oder "überverkauft" Zustands der Aktie wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 54,05 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,52, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Anhui Sierte Fertilizer Industry-Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.