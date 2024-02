Anhui Shenjian New Materials Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Anhui Shenjian New Materials hat in Bezug auf die Dividende aktuell ein Verhältnis von 2 zum Aktienkurs. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemikalienbranche ergibt sich eine positive Differenz von +0,46 Prozent. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Anhui Shenjian New Materials heute als "neutral".

In den letzten 12 Monaten erzielte die Anhui Shenjian New Materials eine Performance von -39,47 Prozent, was zu einer Underperformance von -14,79 Prozent im Branchenvergleich führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen daher ein "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 55,32 Punkten, was auf ein "neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass die Anhui Shenjian New Materials überkauft ist und daher ein "schlecht"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Anhui Shenjian New Materials sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend einen Abwärtstrend aufweist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen auf eine Unterperformance hin, wodurch das Unternehmen insgesamt ein "schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.