Anhui Shenjian New Materials Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen für die Bewertung einer Aktie. Bei Anhui Shenjian New Materials stellte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität heraus, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Shenjian New Materials mit 1099,54 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Somit erhält die Aktie auch auf der Basis fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Rating. Der RSI7 liegt bei 82,05 und der RSI25 bei 76,83, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Der Aktienkurs von Anhui Shenjian New Materials liegt sowohl deutlich unter der 200-Tage-Linie als auch unter dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Einschätzung für die Anhui Shenjian New Materials-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysekriterien.