Anhui Shenjian New Materials Aktie: Quo vadis?

Die Aktie von Anhui Shenjian New Materials hat in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt. Die Häufigkeit der Wortbeiträge deutet auf eine gesteigerte Aktivität hin, was zu einer positiven Beurteilung im Bereich "Sentiment und Buzz" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Anhui Shenjian New Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die durchschnittlich um -7,22 Prozent gefallen sind, liegt die Outperformance bei +4,72 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -7,22 Prozent um 4,72 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformances führen zu einer positiven Bewertung in der Kategorie "Branchenvergleich Aktienkurs".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Anhui Shenjian New Materials liegt bei 53,33 und für den RSI25 bei 63,44, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 4 CNH für den Schlusskurs der Anhui Shenjian New Materials-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,82 CNH, was einer Abweichung von -4,5 Prozent entspricht. Sowohl in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt als auch den 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Anhui Shenjian New Materials positive Einschätzungen in den Bereichen "Sentiment und Buzz" und "Branchenvergleich Aktienkurs", während der RSI und die technische Analyse zu einer "Neutral"-Bewertung führen.