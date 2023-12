Anhui Shenjian New Materials Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Aktienkurs von Anhui Shenjian New Materials schneidet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Materialien" sehr gut ab, mit einer Rendite von -2,5 Prozent, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,29 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Anhui Shenjian New Materials mit 5,79 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance hat dazu geführt, dass die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Shenjian New Materials mit 1707,62 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt, was als "Neutral"-Bewertung eingestuft wird. Die Branche "Chemikalien" weist einen vergleichbaren Wert von 0 auf. Somit ergibt sich aus fundamentaler Sicht weder eine Unter- noch Überbewertung der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass Anhui Shenjian New Materials derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 4,04 CNH, während der Kurs der Aktie (3,88 CNH) um -3,96 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,01 CNH entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,24 Prozent. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Anhui Shenjian New Materials derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral" erhält. Die Differenz beträgt 0,56 Prozentpunkte (2,48 % gegenüber 1,92 %).

Insgesamt präsentiert sich Anhui Shenjian New Materials in verschiedenen Kategorien als "Neutral" oder erhält sogar ein "Gut"-Rating, was auf eine solide Performance und Bewertung hindeutet.