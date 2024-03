Anhui Quanchai Engine Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Anhui Quanchai Engine Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet und weist dabei gemischte Signale auf. Der aktuelle Kurs liegt bei 8,08 CNH, was einer Entfernung von -6,26 Prozent vom GD200 (8,62 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt ebenfalls bei 8,08 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 85,19, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48 und wird als "Neutral" eingestuft.

Das Stimmungsbild und der Buzz um die Anhui Quanchai Engine Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich zeigt die Anhui Quanchai Engine Aktie eine Outperformance von +9,33 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um -19,05 Prozent gefallen sind. Im "Industrie"-Sektor lag die Performance bei -18,45 Prozent, wobei Anhui Quanchai Engine um 8,73 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.