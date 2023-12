Anhui Quanchai Engine Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength-Index (RSI) der Anhui Quanchai Engine notiert derzeit bei 44,14 und signalisiert somit Neutralität. Beim RSI 25, der die Bewegung der Aktie über 25 Tage betrachtet, zeigt sich ein Wert von 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als positiv zu bewerten ist.

Der gleitende Durchschnittskurs der Anhui Quanchai Engine liegt bei 8,78 CNH, während der aktuelle Kurs bei 10,77 CNH liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +22,67 Prozent und die Abweichung zum GD50 in den letzten 50 Tagen bei +20,6 Prozent liegt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Anhui Quanchai Engine mit einer Rendite von 14,31 Prozent überdurchschnittlich performt hat. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,09 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie mit 15,39 Prozent ebenfalls deutlich darüber.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für die Anhui Quanchai Engine. Dennoch zeigt die automatische Analyse der Kommunikation, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung.

Insgesamt zeigt sich, dass die Anhui Quanchai Engine in verschiedenen Kategorien positive Bewertungen erhält, was auf eine insgesamt gute Performance hinweist.