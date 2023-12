Anhui Quanchai Engine Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Aktienkurs von Anhui Quanchai Engine hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,31 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -0,96 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Anhui Quanchai Engine eine Outperformance von +15,27 Prozent aufweist. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -0,59 Prozent, wobei Anhui Quanchai Engine um 14,9 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Anhui Quanchai Engine aktuell bei 8,78 CNH liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 10,77 CNH, was einen Abstand von +22,67 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 8,93 CNH liegt, weist die Aktie einen Abstand von +20,6 Prozent auf. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) des Anhui Quanchai Engine liegt bei 44,14, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen, beläuft sich der RSI25 auf 28,79, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Das Gesamtbild ergibt somit ein Rating von "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen zeigen. Dadurch erhält Anhui Quanchai Engine in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Anhui Quanchai Engine in Bezug auf Aktienkurs, technische Analyse und Relative Strength Index gut abschneidet, während das Sentiment und der Buzz eher negativ eingestuft werden.