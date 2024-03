Anhui Quanchai Engine Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Anhui Quanchai Engine liegt bei 38,96, was als "Neutral" eingestuft wird. Für den Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 36,57, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Der Aktienkurs von Anhui Quanchai Engine hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,61 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Aktie 15,17 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war erhöht, was als positiv bewertet wird, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung aufweist, was als negativ eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Einschätzung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen haben jedoch überwiegend Kaufsignale ergeben, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.