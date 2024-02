Anhui Liuguo Chemical Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Aktienkurs von Anhui Liuguo Chemical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,84 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Chemikalien-Branche im Durchschnitt um -24,7 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -18,14 Prozent für Anhui Liuguo Chemical entspricht. Der Materialien-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -24,7 Prozent im letzten Jahr, und Anhui Liuguo Chemical lag 18,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Anhui Liuguo Chemical als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,49, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 67,7, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Anhui Liuguo Chemical im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Anhui Liuguo Chemical, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Obwohl starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können, hat sich die Stimmung für Anhui Liuguo Chemical in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Anhui Liuguo Chemical gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.