Anhui Liuguo Chemical Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Anhui Liuguo Chemical wird der RSI für 7 und 25 Tage betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 64,52 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 55,21 und auch hier erhält die Aktie ein "neutral" Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche hat Anhui Liuguo Chemical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,49 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -7,35 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Anhui Liuguo Chemical um 7,35 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei der Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse und trendfolgende Indikatoren wird der gleitende Durchschnitt für 50 und 200 Tage betrachtet. Beide Werte liegen nahe dem letzten Schlusskurs der Aktie, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Somit wird Anhui Liuguo Chemical insgesamt mit einem "Neutral"-Rating auf Basis der verschiedenen Analysen bewertet.