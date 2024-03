Anhui Liuguo Chemical Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Anhui Liuguo Chemical liegt momentan bei 43,24 Punkten für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 57,91, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hindeutet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Liuguo Chemical-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 5,29 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,49 CNH liegt, was einer Abweichung von -15,12 Prozent entspricht. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich eine Abweichung von -8,55 Prozent. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Anhui Liuguo Chemical in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen deutet jedoch darauf hin, dass Anhui Liuguo Chemical derzeit weniger Aufmerksamkeit der Anleger erhält, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Anhui Liuguo Chemical ist insgesamt eher neutral, wobei in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.