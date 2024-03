Anhui Liuguo Chemical Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Anhui Liuguo Chemical-Aktie ist Gegenstand einer technischen Analyse, die verschiedene Indikatoren berücksichtigt, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Dabei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt des gleitenden Durchschnitts betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,31 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,35 CNH deutlich darunter liegt (-18,08 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis des 200-Tage-Durchschnitts. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 4,99 CNH über dem letzten Schlusskurs (-12,83 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Anhui Liuguo Chemical also ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeigt für die Anhui Liuguo Chemical einen Wert von 73,97, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 56, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten werden auch weiche Faktoren wie die Stimmung in Betracht gezogen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare, während in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Die Kommunikation über Anhui Liuguo Chemical in den sozialen Medien zeigte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie wurde zudem weniger diskutiert als normal und verzeichnet eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Anhui Liuguo Chemical-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund der verschiedenen analysierten Faktoren.