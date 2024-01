Anhui Liuguo Chemical Aktie: Grund zur Freude?

Die Anhui Liuguo Chemical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,54 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,71 CNH, was einem Unterschied von +3,07 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 5,57 CNH nahe am gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +2,51 Prozent entspricht. Daher wird der Anhui Liuguo Chemical-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating verliehen.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Anhui Liuguo Chemical in den letzten Wochen kaum verändert hat. Infolgedessen wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen. Allerdings wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen eine gestiegene Diskussionsstärke gemessen, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird derzeit ein RSI7 von 46,07 Punkten und ein RSI25 von 47,15 Punkten für Anhui Liuguo Chemical verzeichnet. Damit wird das Wertpapier sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Zuletzt steht das Anleger-Sentiment im Fokus, welches ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie ist. Die Analyse zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Anhui Liuguo Chemical geäußert wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.