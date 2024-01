Anhui Liuguo Chemical Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Anhui Liuguo Chemical-Aktie beträgt aktuell 55, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 48, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite der Anhui Liuguo Chemical-Aktie mit -8,16 Prozent um mehr als 1 Prozent darunter. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -7,39 Prozent, wobei Anhui Liuguo Chemical um 0,76 Prozent darunter liegt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Anhui Liuguo Chemical ist in den sozialen Medien überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse ergibt, dass Anhui Liuguo Chemical auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird, da sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt nahe dem letzten Schlusskurs liegen.