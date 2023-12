Anhui Leimingkehua-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Huaibei Mining-Aktie hat in den letzten 200 Tagen einen Kurs von 13,37 CNH verzeichnet, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Aktienkurs lag bei 16,41 CNH und damit 22,74 Prozent über dem GD200. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 14,84 CNH, was einer Differenz von +10,58 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für die Huaibei Mining-Aktie ist ebenfalls positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch die Themen rund um Huaibei Mining wurden positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 39 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 32,9.

Die langfristige Stimmung rund um die Huaibei Mining-Aktie wird anhand der Beitragsanzahl und der Stimmungsänderung im Internet bewertet. Dabei zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Huaibei Mining-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des RSI und des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Gut".