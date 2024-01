Anhui Leimingkehua Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und zeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Huaibei Mining liegt bei 31,27, was als neutral bewertet wird. Der RSI25 ist ein Indikator, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, und liegt bei 37, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Huaibei Mining wird als positiv bewertet, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch die kommunikativen Tätigkeiten deuten auf ein insgesamt positives Signal hin.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage gab. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen liegt im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Huaibei Mining-Aktie daher ein neutrales Rating. In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Huaibei Mining auf 13,57 CNH geschätzt, während der tatsächliche Kurs bei 17,72 CNH liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 15,71 CNH, was ebenfalls als positiv eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Gesamtbewertung.