Anhui Leimingkehua Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Huaibei Mining-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 39. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 32,24 liegt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Huaibei Mining.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Huaibei Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,47 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 17,08 CNH weicht somit um +26,8 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (15,31 CNH) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 17,08 CNH darüber (+11,56 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Huaibei Mining-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig und zeigt, dass die Aktie von Huaibei Mining zuletzt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien erhalten hat. Allerdings gab es auch vermehrt negative Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung und das Interesse an Huaibei Mining in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Trotzdem wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.