Anhui Kouzi Distillery Aktie: Das wird teuer!

Der Aktienkurs von Anhui Kouzi Distillery hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -13,84 Prozent verzeichnet, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüter-Branche liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Getränke"-Branche von -11,2 Prozent liegt das Unternehmen mit 2,65 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Anhui Kouzi Distillery-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7-Wert liegt bei 73,65, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 63,72 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Anhui Kouzi Distillery eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung, und die Häufung von Verkaufssignalen führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Es wurde jedoch eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet.

Insgesamt erhält Anhui Kouzi Distillery daher auf allen Ebenen eine "Schlecht"-Rating, basierend auf der Analyse der Anlegerstimmung und des Kommunikationsverhaltens in den sozialen Medien.