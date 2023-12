Anhui Kouzi Distillery Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Anhui Kouzi Distillery wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 77,31 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 25-Tage-RSI im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Anhui Kouzi Distillery in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,84 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche eine Underperformance von -9,24 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors lag die Rendite um 8,86 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der technischen Analyse der Aktie wird eine Abweichung von -21,85 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage festgestellt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -8,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, da in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Diese Stimmung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, die durch 6 negative und nur 1 positive Handelssignale aus den sozialen Medien bestätigt wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Empfehlung für die Anhui Kouzi Distillery basierend auf den analysierten Faktoren.