Anhui Kouzi Distillery Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Aktienkurs von Anhui Kouzi Distillery hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite 14,22 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Getränkebranche beträgt -22,22 Prozent, und Anhui Kouzi Distillery liegt aktuell 14,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Anhui Kouzi Distillery verläuft derzeit bei 49,37 CNH. Der Aktienkurs liegt bei 40,77 CNH, was einem Abstand von -17,42 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Differenz bei -2,07 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Anhui Kouzi Distillery eingestellt. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Anhui Kouzi Distillery von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Anhui Kouzi Distillery derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder über- noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Anhui Kouzi Distillery damit für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.