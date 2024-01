Anhui Kouzi Distillery Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Anhui Kouzi Distillery in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem positiven Rating führt.

Im Vergleich zur "Getränke"-Branche hat die Anhui Kouzi Distillery in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -3,19 Prozent verzeichnet. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit -10,87 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Anhui Kouzi Distillery liegt bei 76,86, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,43, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem schlechten Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der Anhui Kouzi Distillery sowohl im Vergleich zum GD200 als auch zum GD50 unterdurchschnittlich abschneidet, was zu einem Gesamtrating von "schlecht" führt.