Anhui Kouzi Distillery Aktie: Ist das noch normal?

Der Aktienkurs von Anhui Kouzi Distillery wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") betrachtet. Dabei ergibt sich eine Rendite von -13,84 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,22 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, schneidet Anhui Kouzi Distillery mit einer Rendite von -3,63 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Anhui Kouzi Distillery auf 55,07 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 45,3 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -17,74 Prozent zum GD200 und zu einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 46,82 CNH, was einem Abstand von -3,25 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anhui Kouzi Distillery-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine Bewertung von "Neutral". Zusammenfassend führt die Analyse der RSIs zu Anhui Kouzi Distillery zu einem "Gut"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Aktie von Anhui Kouzi Distillery zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen und resultiert in einem "Neutral"-Rating. Das langfristige Stimmungsbild ergibt somit eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie von Anhui Kouzi Distillery.