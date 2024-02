Anhui Jinhe Industrial Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Anhui Jinhe Industrial hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung verzeichnet, die sich auch in der technischen Analyse widerspiegelt. Mit einem Kurs von 18,4 CNH liegt die Aktie -5,74 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Auch im Hinblick auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich mit einer Distanz von -16,7 Prozent zum GD200 eine negative Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Positiver sieht es hingegen bei der Dividendenrendite aus. Mit 3,62 Prozent liegt sie 1,52 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Chemikalienbranche. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Anhui Jinhe Industrial.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine negative Stimmung wider. So wurden vor allem in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zur Aktie geäußert. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen verstärkt mit den negativen Themen rund um Anhui Jinhe Industrial. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich eine negative Stimmung beobachten. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz gezeigt. In der Gesamtbewertung wird daher auch hier eine negative Einschätzung als "Schlecht" gegeben.