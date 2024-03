Anhui Jinhe Industrial Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Aktienkurs von Anhui Jinhe Industrial hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,22 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -20,84 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Anhui Jinhe Industrial eine Underperformance von -17,38 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -20,84 Prozent im letzten Jahr, und Anhui Jinhe Industrial lag 17,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Im Hinblick auf die Anleger-Stimmung wurde Anhui Jinhe Industrial in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Neutral" Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 1 Gut-Signal, wodurch eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Anhui Jinhe Industrial ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,07, was auf ähnlichem Niveau liegt wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Was die Dividende betrifft, kann ein Investor, der derzeit in die Aktie von Anhui Jinhe Industrial investiert, bei einer Dividendenrendite von 4,37 % einen Mehrertrag in Höhe von 2,37 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer "Gut" Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.