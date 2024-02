Anhui Jinhe Industrial Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Stimmungslage bei Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün an, was bedeutet, dass negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Anhui Jinhe Industrial, was dazu führte, dass die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet wurde. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Faktoren beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Jinhe Industrial 12. Im Vergleich dazu liegt das KGV vergleichbarer Unternehmen in der Chemiebranche im Durchschnitt bei 0. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Jinhe Industrial-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 22,37 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 18,94 CNH liegt, was eine Abweichung von -15,33 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (19,74 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,05 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird dem Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating gegeben.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" erzielte die Aktie von Anhui Jinhe Industrial im letzten Jahr eine Rendite von -41,89 Prozent, was 19,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Chemiebranche beträgt -22,43 Prozent, wobei Anhui Jinhe Industrial aktuell 19,46 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.