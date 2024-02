Anhui Jiangnan Chemical Industry im Check!

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Anhui Jiangnan Chemical Industry ist derzeit eher neutral, so die Analyse der Diskussionsforen und sozialen Medien der letzten beiden Wochen. Negative Themen dominierten die Gespräche in den letzten Tagen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anhui Jiangnan Chemical Industry-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 20, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 48,1, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Anhui Jiangnan Chemical Industry liegt derzeit bei 1,43 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,11 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz in den sozialen Medien in Bezug auf Anhui Jiangnan Chemical Industry. Die Aktie erhält daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Anhui Jiangnan Chemical Industry in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den RSI, die Dividendenpolitik und das Sentiment und Buzz jeweils ein neutrales Rating erhält.