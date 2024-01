Anhui Jiangnan Chemical Industry Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

In den letzten zwei Wochen wurde Anhui Jiangnan Chemical Industry vorwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt sich insgesamt eine "gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Anhui Jiangnan Chemical Industry mit -15,59 Prozent um mehr als 8 Prozent darunter. Die Rendite der "Chemikalien"-Branche betrug in den letzten 12 Monaten -7,38 Prozent, auch hier liegt das Unternehmen mit 8,21 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Anhui Jiangnan Chemical Industry liegt derzeit bei 1,23 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt (1,92%). Aufgrund der geringen Differenz von 0,69 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Bereich, der die Einschätzung der Redaktion als "neutral" ergibt. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Anhui Jiangnan Chemical Industry liegt derzeit bei 61,9, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "neutral".