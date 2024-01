Anhui Jianghuai Automobile Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anhui Jianghuai Automobile-Aktie innerhalb von 7 Tagen überkauft ist. Mit einem RSI von 72,65 wird die Situation als "Schlecht" bewertet. Für den RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 58, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Anhui Jianghuai Automobile besonders negativ diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen negative Stimmung, während positive Diskussionen fehlten. Insgesamt waren die Anleger an fünf Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Automobile"-Branche hat die Anhui Jianghuai Automobile in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +11,5 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite um 19,49 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 14,18 CNH liegt, während die Aktie selbst bei 16,15 CNH notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +13,89 Prozent, was ein "Gut"-Rating ergibt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 17,68 CNH, was zu einem Abstand von -8,65 Prozent führt und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.