Anhui Jianghuai Automobile Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der Anhui Jianghuai Automobile-Aktie der letzten 7 Tage, so beträgt der Wert aktuell 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb diese mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Anhui Jianghuai Automobile.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Anhui Jianghuai Automobile wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht" Signale, wodurch die Anhui Jianghuai Automobile insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Anhui Jianghuai Automobile bei 17,19 CNH und ist damit sowohl vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch der vergangenen 200 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen und langfristigen Einschätzung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" und der "Automobile"-Branche liegt die Rendite der Anhui Jianghuai Automobile deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.