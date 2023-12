Anhui Jianghuai Automobile Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Anhui Jianghuai Automobile bei 51,74, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Anhui Jianghuai Automobile im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,1 Prozent erzielt, was 18,25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt 12,82 Prozent, und Anhui Jianghuai Automobile liegt aktuell 13,28 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Für Anhui Jianghuai Automobile wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Anhui Jianghuai Automobile 14,15 CNH, während der aktuelle Aktienkurs 17,72 CNH beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +25,23 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 17,12 CNH, wodurch die Aktie mit +3,5 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird dem Unternehmen daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.