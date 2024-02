Anhui Huilong Agricultural Means of Production Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Anhui Huilong Agricultural Means Of Production in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Anhui Huilong Agricultural Means Of Production-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 64,74, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 67,42, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Ranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Dividenden schüttet Anhui Huilong Agricultural Means Of Production derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalienindustrie. Der Unterschied beträgt 2,76 Prozentpunkte (4,83 % gegenüber 2,07 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Anhui Huilong Agricultural Means Of Production-Aktie steht derzeit bei 4,65 CNH und ist damit inzwischen -16,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -32,61 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.