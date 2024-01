Anhui Huilong Agricultural Means of Production Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Dividendenrendite für Anhui Huilong Agricultural Means Of Production beträgt derzeit 4,83 Prozent, was über dem Durchschnitt von 1,59 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bewerten unsere Analysten das Unternehmen positiv.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (5,63 CNH) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (7,23 CNH) liegt, was einer Differenz von -22,13 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,02 CNH) übertrifft den aktuellen Schlusskurs um -6,48 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Anhui Huilong Agricultural Means Of Production-Aktie eine negative Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Huilong Agricultural Means Of Production beträgt 44, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral betrachtet wird.

Insgesamt erhält Anhui Huilong Agricultural Means Of Production Bewertungen von "Gut" für die Dividendenpolitik, "Schlecht" für die technische Analyse und von "Neutral" für die Anleger-Stimmung und die fundamentale Bewertung.