Anhui Huilong Agricultural Means of Production Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für Anhui Huilong Agricultural Means Of Production liegt der aktuelle RSI-Wert bei 39,47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 63, was darauf hinweist, dass die Aktie weiterhin als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Anhui Huilong Agricultural Means Of Production in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt fünf Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Huilong Agricultural Means Of Production bei 44, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Beim Vergleich der Aktienkurse zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" ergibt sich, dass Anhui Huilong Agricultural Means Of Production mit einer Rendite von -33,45 Prozent mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite mit 26,1 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.