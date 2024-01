Anhui Huilong Agricultural Means of Production Aktie: Hammer Entwicklung!

Anhui Huilong Agricultural Means Of Production hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche einer Underperformance von -26,81 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -6,64 Prozent aufweist, liegt Anhui Huilong Agricultural Means Of Production um 26,81 Prozent darunter. Daraus ergibt sich ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite basierend auf dem aktuellen Kursniveau beträgt 4,83 Prozent, was 2,9 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 1,93) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Redaktion für die Dividendenpolitik von Anhui Huilong Agricultural Means Of Production. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In den Social Media-Diskussionen der letzten Tage waren die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Anhui Huilong Agricultural Means Of Production eingestellt. Es gab 12 positive Tage, ein negativer Tag und an einem Tag keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Anhui Huilong Agricultural Means Of Production daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion bezüglich der Anlegerstimmung.

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,57 liegt Anhui Huilong Agricultural Means Of Production auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.