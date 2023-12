Anhui Huamao Textile Aktie: Ein handfester Grund

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Huamao Textile liegt bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Anhui Huamao Textile liegt bei 29,03, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 liegt bei 48,31 und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Anhui Huamao Textile somit mit einem "Gut"-Rating für diesen Punkt bewertet.

Bei der technischen Analyse, die den Trend von Wertpapieren untersucht, wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Anhui Huamao Textile beträgt 3,84 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,83 CNH, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Anhui Huamao Textile auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Anhui Huamao Textile um 1,53 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.