Anhui Huamao Textile Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Pennymac Mortgage Investment":

Die Aktie der Anhui Huamao Textile wird derzeit als "neutral" eingestuft, da der Aktienkurs bei 3,94 CNH liegt, was einem Abstand von +2,87 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 3,87 CNH, was einer Differenz von +1,81 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt.

Die Dividendenrendite der Anhui Huamao Textile beträgt aktuell 5,24 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Anhui Huamao Textile eine Performance von 6,88 Prozent, was eine Outperformance von +2,23 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite 0,56 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer "neutralen" Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Stimmungsbild für Anhui Huamao Textile hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu positiven Bewertungen in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung des Stimmungsbildes führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine positive Bewertung für dieses Kriterium.