Anhui Huamao Textile Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Stärke-Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" interpretiert, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Bei einem Wert dazwischen wird Neutralität festgestellt. Der RSI der Anhui Huamao Textile liegt bei 16,67, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 59,51 und weist ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "gut".

Anleger haben in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv über Anhui Huamao Textile gesprochen, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Dieser Schluss ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare in sozialen Medien. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "gut" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Anhui Huamao Textile von 3,38 CNH als "schlecht" bewertet, da er um -10,82 Prozent vom GD200 (3,79 CNH) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 3,59 CNH und weist einen Abstand von -5,85 Prozent auf, was ebenfalls als "schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlechte" Bewertung des Aktienkurses.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Anhui Huamao Textile mit einem Wert von 25,68 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 0. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "neutral" Einstufung.