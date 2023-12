Die Anhui Honglu Steel Construction-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Anhui Honglu Steel Construction in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In letzter Zeit konzentrierten sich die Anleger jedoch vermehrt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Auch über einen längeren Zeitraum ist die Aktivität und Veränderung der Stimmung in Bezug auf Anhui Honglu Steel Construction interessant zu beobachten und auszuwerten. Dabei hat die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was auf ein starkes Interesse hindeutet und zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für Anhui Honglu Steel Construction in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich hat Anhui Honglu Steel Construction in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,15 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche um -7,88 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Anhui Honglu Steel Construction im Branchenvergleich um +9,03 Prozent besser abschneidet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 9,03 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Anhui Honglu Steel Construction auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 29,67 CNH, während der Kurs der Aktie bei 21,67 CNH liegt, was einer Abweichung von -26,96 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 25,29 CNH führt zu einer Abweichung von -14,31 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".