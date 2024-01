Anhui Honglu Steel Construction Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Cathay Pacific Airways":

Die Anhui Honglu Steel Construction wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 28,16 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (19,21 CNH) um -31,78 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 22,62 CNH, was einer Abweichung von -15,08 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt die Anhui Honglu Steel Construction mit einer Rendite von 1,15 Prozent eine positive Entwicklung. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,39 Prozent, wobei die Anhui Honglu Steel Construction mit 8,54 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier der Anhui Honglu Steel Construction überkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 93 für die letzten 7 Tage. Daher wird auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 65,14, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird es als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Anhui Honglu Steel Construction. Als Resultat wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.