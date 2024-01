Anhui Hengyuan Coal Industry and Electric Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) analysiert das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert der Anhui Hengyuan Coal Industry And Electricity Power liegt derzeit bei 53,33, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 39, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine neutrale Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Anhui Hengyuan Coal Industry And Electricity Power überwiegend negativ, wobei in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine positive Bewertung, sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 74,66 Prozent, was 68,43 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.