Anhui Hengyuan Coal Industry and Electric Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Anhui Hengyuan Coal Industry And Electricity Power-Aktie liegt aktuell bei 75, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen zu Anhui Hengyuan Coal Industry And Electricity Power wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Analyse neun Gut- und null Schlecht-Signale, was zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie als "Neutral" angemessen bewertet.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat die Anhui Hengyuan Coal Industry And Electricity Power-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +32,69 Prozent erzielt. Auch im "Energie"-Sektor übertrifft die Aktie mit einer Überperformance von 32,69 Prozent den Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 9,11 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,34 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Abstand von +11,29 Prozent ein positives Bild. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

