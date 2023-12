Anhui Heli Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI der Anhui Heli liegt bei 56,8, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 58,96 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt kann die Anhui Heli daher als "neutral" bewertet werden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend positiver wurde. Daher wird dieser Punkt als "gut" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Somit erhält die Anhui Heli-Aktie ein insgesamt "gut" Rating.

Im Vergleich zum Sektor "Industrie" hat die Anhui Heli-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,53 Prozent erzielt, was 16,1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich "Maschinen" liegt die Aktie sogar 16,46 Prozent über der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Anhui Heli diskutiert, was zu einer "gut"-Einschätzung führt. Obwohl in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, erhält die Anhui Heli auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "gut"-Bewertung.