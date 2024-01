Anhui Heli Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI von Anhui Heli liegt bei 36,52, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 27,16 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Anhui Heli im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,11 Prozent erzielt, was 33,74 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" liegt bei 1,45 Prozent, und Anhui Heli übertrifft diesen Wert um 33,66 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an sieben Tagen dominierten. Die Anleger haben auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Anhui Heli gesprochen. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Anhui Heli über einen längeren Zeitraum lassen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung schließen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.