Anhui Heli Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Anhui Heli eine Performance von 33,64 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +31,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 1,7 Prozent gestiegen sind. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Anhui Heli mit 32,06 Prozent über dem Durchschnitt von 1,58 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Anhui Heli-Aktie bei 18,67 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 17,72 CNH deutlich darunter liegt (-5,09 Prozent Abweichung im Vergleich). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs von 16,72 CNH für den 50-Tage-Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt (+5,98 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Anhui Heli auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anhui Heli-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 72 liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Jedoch ist die Aktie auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Anhui Heli. Die statistischen Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Anhui Heli-Aktie, wobei sie in einigen Bereichen gut abschneidet, in anderen jedoch schlechter bewertet wird.